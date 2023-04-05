«РИА Новости» сообщили о гибели журналиста-добровольца на спецоперации

Житель Санкт-Петербурга Денис Семенов, ушедший добровольцем в зону военной операции на Украине, погиб. О его смерти сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его друзей. По данным издания, он работал журналистом.

«Его последним боевым заданием было вынести тела павших товарищей. Так и погибли он и еще парнишка с позывным Тайга. Это было вечером 30 марта», — рассказала агентству подруга Семенова Наталья Никифорова. Она добавила, что это произошло на запорожском направлении.

Семенов писал стихи из зоны военной операции, агентство называет его «автором журнала «Ватник». В соцсети «ВКонтакте» есть одноименный паблик, в котором есть сообщение о смерти одного из его авторов Дениса Семенова.

Журналист отправился на Украину перед Новым годом «поиграть на гитаре» и «привезти гуманитарку», после чего подписал контракт на военную службу, уточнила Никифорова. Семенов также занимался фехтованием и участвовал в ролевых играх, где его знали как Джулиана.