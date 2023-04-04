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Умер актер Владимир Левашов

Владимир Левашов
Владимир Левашов (Фото: kino-teatr.ru)

В Москве на 73-м году жизни умер заслуженный артист России, актер театра «Модерн» Владимир Левашов.

В некрологе, опубликованном на сайте театра, говорится, что он прослужил в «Модерне» более 20 лет.

«Он воплотил на сцене театра огромное количество образов, был настоящим профессионалом своего дела, другом и наставником для актеров театра разных поколений», — сообщает пресс-служба театра.

Художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал, что Первый зал театра будет назван именем Левашова.

На сайте сервиса электронных книг «ЛитРес» говорится, что Левашов был профессиональным диктором, «мастером дубляжа и озвучки».

В его послужном списке озвучание персонажей таких зарубежных фильмов, как «Девушка с татуировкой дракона», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Семь психопатов», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Великий Гэтсби».

«ЛитРес» предлагает послушать в исполнении чтеца следующие аудиокниги:

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  • Аркадий и Борис Стругацкие: «Понедельник начинается в субботу»;
  • Джонатан Франзен: «Конец конца Земли»;
  • Марк Курлански: «Молоко! Самый спорный продукт».

Среди киноработ актера — роли в сериалах «Склифософский», «Наши соседи — 2», «На исходе лета» и «Огненное детство».

Теги
смерть актер театр
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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