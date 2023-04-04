Умер актер Владимир Левашов

Владимир Левашов (Фото: kino-teatr.ru)

В Москве на 73-м году жизни умер заслуженный артист России, актер театра «Модерн» Владимир Левашов.

В некрологе, опубликованном на сайте театра, говорится, что он прослужил в «Модерне» более 20 лет.

«Он воплотил на сцене театра огромное количество образов, был настоящим профессионалом своего дела, другом и наставником для актеров театра разных поколений», — сообщает пресс-служба театра.

Художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал, что Первый зал театра будет назван именем Левашова.

На сайте сервиса электронных книг «ЛитРес» говорится, что Левашов был профессиональным диктором, «мастером дубляжа и озвучки».

В его послужном списке озвучание персонажей таких зарубежных фильмов, как «Девушка с татуировкой дракона», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Семь психопатов», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Великий Гэтсби».

«ЛитРес» предлагает послушать в исполнении чтеца следующие аудиокниги:

Юваль Ной Харари: «Sapiens. Краткая история человечества»;

Марк Гоулстон: «Как разговаривать с м*даками. Что делать с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни»;

Аркадий и Борис Стругацкие: «Понедельник начинается в субботу»;

Джонатан Франзен: «Конец конца Земли»;

Марк Курлански: «Молоко! Самый спорный продукт».

Среди киноработ актера — роли в сериалах «Склифософский», «Наши соседи — 2», «На исходе лета» и «Огненное детство».