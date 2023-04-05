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Ликсутов рассказал о связи аэропортов с помощью МЦД-4 и аэроэкспрессов

Фото: Департамент транспорта Москвы
Фото: Департамент транспорта Москвы

До конца года столичные власти планируют открыть третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). Благодаря открытию новой линии МЦД-4 пассажиры смогут проехать между аэропортами Внуково и Шереметьево только на железнодорожном транспорте. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, МЦД-4 планируют открыть уже осенью, эта линия пройдет через самый центр и три крупных ТПУ столицы — «Тестовская», «Белорусская» и «Савеловская». На этих станциях останавливаются поезда, которые курсируют по маршруту МЦД-1, а также поезда «Аэроэкспресс», следующие в аэропорт Шереметьево.

«Новая линия наземного метро сделает комфортнее поездки и для пассажиров внутри города, и для пользователей аэропортов Москвы, — подчеркнул Ликсутов. — МЦД-4 будет останавливаться на крупнейших ТПУ Москвы, где можно пересесть на МЦД-1 и аэроэкспресс в Шереметьево».

По данным заммэра, поездка между двумя аэропортами на железнодорожном транспорте будет занимать около полутора часов, тогда как аналогичный маршрут на такси, особенно в часы пик, может длиться более двух с половиной часов.

Глава столичного дептранса предложил несколько примеров маршрутов в аэропорты с помощью железнодорожного транспорта.

  • Из Внуково в Шереметьево: на аэроэкспрессе до станции Аминьевская, далее — по МЦД-4 до Белорусской, оттуда — снова на аэроэкспрессе.
  • С севера города до аэропорта Внуково: по МЦД-1 до Савеловской, далее — по МЦД-4 до Аминьевской, оттуда — на аэроэкспрессе.
  • От делового центра «Москва-Сити» в оба аэропорта: со станции Тестовская по МЦД-4 до Аминьевской, далее — на аэроэкспрессе во Внуково либо же сразу на аэроэкспрессе в Шереметьево.

МЦД-4 станет самым протяженным из пяти существующих и запланированных диаметров — его длина составит 86 км. Маршрут объединит семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. На МЦД-4 появится 37 остановок, на 18 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Только для поездок внутри города, по предварительным расчетам, четвертым диаметром будут пользоваться около 30 млн человек в год.

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Москва аэропорт Внуково аэропорт Шереметьево Максим Ликсутов
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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