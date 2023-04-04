МЧС заявило об угрозе взрыва из-за пожара в здании склада в Петербурге

Фото: ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся склад размером 5х10 м, сообщила пресс-служба регионального МЧС, отметив, что горение происходило по всей площади.

«В 11:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Макулатурный проезд, дом 5, корпус 3. В 12:39 — локализация пожара. В 13:02 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится в том числе ООО «Пневмомаш». По информации на сайте компании, предприятие занимается продажей, обслуживанием и ремонтом компрессорной техники и объектов систем подготовки сжатого воздуха.

«Там баллоны внутри [склада], их эвакуируют. Потому есть угроза взрыва», — пояснили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось четыре единицы техники и 20 человек личного состава, сведения о пострадавших не поступали, добавили в МЧС.