В Воронеже мужчина упал с 19 этажа и выжил

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Житель Воронежа упал с 19 этажа на крышу иномарки и остался жив, об этом сообщает «Моё! Online» со ссылкой на региональное управление МЧС по Воронежу.

40-летний мужчина приземлился на крышу машины Nissan X-Trail, который был припаркован во дворе. После падения пострадавший сам встал на ноги и даже пел песни. На видео видно, что мужчина проломил крышу машины. Перед падением мужчина «кричал что-то невнятное», уточняет «Блокнот-Воронеж».

Инцидент произошел у дома № 65а на улице Колесниченко.

Спасатели, которые приехали на место, передали мужчину скорой помощи.

В 2019 году в Ростове на Дону мужчина упал с крыши 17-этажного дома, приземлился на крышу внедорожника и выжил.