Собянин рассказал о помощи столичному бизнесу в поиске новых рынков

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После прохождения акселерационных программ 90% столичных компаний успешно заключают экспортные контракты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

После обучения предприниматели подписали соглашения на общую сумму более 2 млрд руб. Например, разработчик систем биометрической идентификации Recfaces оформил сделку с партнерами из Индии, а их продукты уже используют в аэропорту Кении и метрополитене Таиланда.

Также начал поставлять свое оборудование в Армению производитель систем мониторинга состояния водителей «Монтранс». Технология, разработанная этой компанией, снижает риски аварий и расходы на обслуживание автомобилей.

По словам столичного градоначальника, комплекс мероприятий проводит с партнерами Московский экспортный центр (МЭЦ). «Участникам программ рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке, презентовать продукты зарубежным партнерам, составлять «дорожную карту» по выходу на иностранные рынки», — уточнил мэр.

В этом году обучение пройдут порядка 150 компаний. Так, уже открылся набор на программу «Экспортеры 2.0». Это ускоренный четырехмесячный обучающий курс по выходу на экспорт.