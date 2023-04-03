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Собянин рассказал о помощи столичному бизнесу в поиске новых рынков

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

После прохождения акселерационных программ 90% столичных компаний успешно заключают экспортные контракты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

После обучения предприниматели подписали соглашения на общую сумму более 2 млрд руб. Например, разработчик систем биометрической идентификации Recfaces оформил сделку с партнерами из Индии, а их продукты уже используют в аэропорту Кении и метрополитене Таиланда.

Также начал поставлять свое оборудование в Армению производитель систем мониторинга состояния водителей «Монтранс». Технология, разработанная этой компанией, снижает риски аварий и расходы на обслуживание автомобилей.

По словам столичного градоначальника, комплекс мероприятий проводит с партнерами Московский экспортный центр (МЭЦ). «Участникам программ рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке, презентовать продукты зарубежным партнерам, составлять «дорожную карту» по выходу на иностранные рынки», — уточнил мэр.

В этом году обучение пройдут порядка 150 компаний. Так, уже открылся набор на программу «Экспортеры 2.0». Это ускоренный четырехмесячный обучающий курс по выходу на экспорт.

Теги
Москва Бизнес акселерационная программа Сергей Собянин
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