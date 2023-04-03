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Собянин рассказал о планах благоустройства Ленинского проспекта

Фото: sobyanin.ru
Фото: sobyanin.ru

В столице продолжается благоустройство Ленинского проспекта и прилегающей улично-дорожной сети. В планах на 2023–2024 годы стоит реконструкция участка длиной около 3 км от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновление вылетной магистрали — одной из главных «парадных» улиц столицы, ведущей из центра в сторону аэропорта Внуково, — стартовало в 2020 году. Градостроители разделили реконструкцию Ленинского проспекта на три этапа. Сначала они обновили периферийную часть проспекта, от МКАД до улицы Кравченко; в 2022 году провели благоустройство отрезка от центра до Университетского проспекта. Теперь же стартовали работы на среднем участке между ними — это будет третий и финальный этап реконструкции.

«Проект благоустройства призван сохранить привычный облик исторической части Ленинского проспекта — широкую проезжую часть, два бульвара с пешеходными дорожками, боковые проезды и широкие тротуары вдоль жилых домов, — подчеркнул столичный градоначальник. — Не изменится и интенсивность дорожного движения — на Ленинском всегда было и будет много машин. Но в то же время он станет более красивым и уютным. По возможности добавим больше зелени и разобьем газоны».

Планируется, что уже в 2023 году городские службы приведут в порядок прилегающие к магистрали на этом участке территории — Парк 40-летия ВЛКСМ рядом с Цирком на Вернадского, улицы Кравченко, Крупской и Новаторов. Завершение же реконструкции Ленинского проспекта идет в связке со строительством Троицкой линии метро, первый участок которой откроется в 2024 году.

Теги
Ленинский проспект Москва Сергей Собянин благоустрйоство Москвы реконструкция улиц
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