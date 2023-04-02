Более 200 человек эвакуировали из-за задымления на шахте «Обуховская» в Ростовской области

На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Задымление зафиксировали в центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 199 м, в 6 км от города Зверево. Началась эвакуация 229 человек.

Собеседник агентства отметил, что открытого горения нет, запущена вентиляционная система. Никто не пострадал. Как сообщил «РИА Новости» представитель ГУМЧС по региону, все шахтеры эвакуированы.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на место происшествия прибыли два отделение горных спасателей — 21 человек и четыре единицы техники.

На шахте «Обуховская» 27 марта произошло обрушение горной породы. В результате погиб 43-летний проходчик шахты. Два человека пострадали, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В январе шахта частично приостановила работу на 90 дней из-за нарушений в эксплуатации, которые могли создать угрозу жизни и здоровья горняков. Такое решение принял Ростехнадзор.