В США идентифицировали найденные в озере Мид человеческие останки

Озеро Мид, США (Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС)

Человеческие останки, найденные в октябре 2022 года на дне обмелевшего озера Мид на западе США, удалось идентифицировать, сообщает AP со ссылкой на власти Лас-Вегаса.

С помощью анализа ДНК удалось выяснить, что останки принадлежат Дональду Смиту. Мужчине было 39 лет, когда его объявили пропавшим без вести. Newsweek уточняет, что Смит утонул в 1974 году.

С 1983 года озеро Мид обмелело на 70%, уровень воды упал на почти 52 м. В прошлом году на дне озера начали находить человеческие останки. В мае там обнаружили бочку со скелетом мужчины, который, по оценке специалистов, скончался от огнестрельного ранения. Предположительно, его убили в 1970-х годах.

В августе прошлого года специалисты выяснили, что часть найденных в озере останков принадлежит Томасу Эрндту. Он утонул во время ночной семейной прогулки в августе 2002 года в возрасте 42 лет.

Озеро МИД — крупнейшее водохранилище в США. Оно расположено на реке Колорадо в штате Невада, в 50 км к юго-востоку от Лас-Вегаса.