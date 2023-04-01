Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Стокгольм назвал «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции Политика, 20:32
«Страна» сообщила о гибели под Артемовском экс-бойца «Торнадо» Политика, 20:17
Абаскаль назвал нехватку злости причиной последних неудач «Спартака» Спорт, 20:04
СБУ назвала число уголовных дел против священнослужителей УПЦ с 2022 года Политика, 19:48
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 19:43
Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО Политика, 19:41
«Ак Барс» в овертайме выиграл первый полуфинальный матч плей-офф КХЛ Спорт, 19:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кержаков покинул кипрский клуб спустя два месяца после назначения Спорт, 19:37
Абаскаль раскритиковал судейство после матча «Спартака» и «Ахмата» Спорт, 19:21
Четыре человека погибли при сходе лавины на севере Норвегии Общество, 19:21
NYT сообщила об анализе Китаем «бесценных уроков» конфликта на Украине Политика, 19:02
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 19:00
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6 Общество, 18:39
«Спартак» потерял очки в матче с «Ахматом» и лишился Квинси Промеса Спорт, 18:32
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» сообщила о гибели под Артемовском экс-бойца «Торнадо»

«Страна»: осужденный за пытки экс-боец «Торнадо» Ляшук погиб под Артемовском
Даниил Ляшук
Даниил Ляшук (Фото: Ислам в Украине)

Под Артемовском погиб бывший боец украинского батальона «Торнадо» Даниил Ляшук, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Обстоятельства гибели Ляшука не сообщаются. Отмечается, что он был гражданином Белоруссии. Ляшук исповедовал ислам и имел позывной Моджахед.

Ляшук был фигурантом уголовного дела в отношении бойцов батальона «Торнадо», их обвиняли в пытках мирных жителей. Его арестовали в 2015-м, а через два года приговорили к десяти годам лишения свободы. В 2021-м он был освобожден по «закону Савченко».

Закон о сроках содержания в СИЗО, более известный как «закон Савченко», Верховная рада приняла 26 ноября 2015 года. Согласно закону, суд зачисляет срок предварительного заключения в срок наказания из расчета «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы». Ранее УК Украины предусматривал, что проведенный в СИЗО срок включается в срок тюремного заключения из расчета «один день за день». В 2017 году этот закон был отменен.

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ "закон Савченко"
Материалы по теме
NYT сообщила об анализе Китаем «бесценных уроков» конфликта на Украине
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter