«Страна» сообщила о гибели под Артемовском экс-бойца «Торнадо»

Даниил Ляшук (Фото: Ислам в Украине)

Под Артемовском погиб бывший боец украинского батальона «Торнадо» Даниил Ляшук, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Обстоятельства гибели Ляшука не сообщаются. Отмечается, что он был гражданином Белоруссии. Ляшук исповедовал ислам и имел позывной Моджахед.

Ляшук был фигурантом уголовного дела в отношении бойцов батальона «Торнадо», их обвиняли в пытках мирных жителей. Его арестовали в 2015-м, а через два года приговорили к десяти годам лишения свободы. В 2021-м он был освобожден по «закону Савченко».

Закон о сроках содержания в СИЗО, более известный как «закон Савченко», Верховная рада приняла 26 ноября 2015 года. Согласно закону, суд зачисляет срок предварительного заключения в срок наказания из расчета «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы». Ранее УК Украины предусматривал, что проведенный в СИЗО срок включается в срок тюремного заключения из расчета «один день за день». В 2017 году этот закон был отменен.