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Барсуки выпадут из зоны отчуждения

В России с 2024 года перестанет существовать зона отчуждения после аварии в Чернобыле

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с 2024 года не будет зоны отчуждения из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о постановлении правительства от 8 октября 2015 года № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В прошлом списке перечислялись регионы и населенные пункты, которые называются зонами отчуждения, зонами отселения и зонами проживания с правом на отселение. В зоне отчуждения запрещено постоянное проживание населения, ограничивается хозяйственная деятельность и природопользование.

Что осталось от Припяти и Чернобыльской АЭС под саркофагом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Согласно постановлению от 8 октября 2015 года, зонами отчуждения считались четыре поселка в Брянской области — поселок Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница, в новом списке их не будет. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. К зонам отселения и зонам с правом на отселение относятся другие населенные пункты в Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Белгородской областях и Мордовии.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 27 апреля был эвакуирован город Припять (около 47 тыс. человек), а в следующие дни — население десятикилометровой зоны вокруг станции. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тыс. человек. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России.

Теги
Чернобыльская АС зона отчуждения
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