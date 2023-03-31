СК назвал незаконными обвинения главы Росавиации на Украине

Александр Нерадько (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Следственный комитет даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В СК назвали обвинения Нерадько «незаконным привлечением к уголовной ответственности гражданина РФ».

Ранее СБУ предъявили обвинение главе Росавиации по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

СБУ считает, что Нерадько привлек четыре российские авиакомпании для перевозки военнослужащих и оружия.

Ранее в СК России уже неоднократно указывали, что украинские власти незаконно преследуют российских должностных лиц. Так, отвечая на объявление в розыск первого зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, СК, отмечал, что решение «СБУ принято по надуманным основаниям и противоречит закону».