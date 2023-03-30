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Собянин оценил развитие высокотехнологичной медпомощи в Москве

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

С момента разработки в 2011 году программы модернизации столичного здравоохранения число москвичей, которым ежегодно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), выросло в 50 раз, с 2 тыс. до 100 тыс. человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Причем, по словам градоначальника, речь идет об оказании ВМП в обычных городских стационарах по всему спектру вмешательств. Для сравнения, в 2010 году высокотехнологичная медпомощь в столице была оказана 33 тыс. раз, в 94% случаев это были не городские, а федеральные медицинские центры.

К началу этого года в программу оказания высокотехнологичной медпомощи было включено 45 столичных стационаров, а число профилей ВМП в городе выросло с шести до 21 направления. Были переоборудованы сотни операционных и закуплены десятки тысяч единиц современного оборудования: КТ, МРТ, ангиографы, гамма-нож, роботы DaVinci, робот для эндопротезирования и др. Тысячи врачей прошли дополнительное обучение и тренировочные программы в симуляционном центре Боткинской больницы и кадровом центре столичного депздрава.

Высокотехнологичная медпомощь включает широкий перечень услуг, казавшихся ранее эксклюзивными по причине отсутствия современного оборудования, — трансплантацию органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии, которые теперь становятся обычными для московского здравоохранения.

Теги
инновации в медицине высокие технологии Департамент здравоохранения Москва Сергей Собянин
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