Собянин анонсировал завершение первого этапа программы реновации в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Столица подходит к завершению первого этапа программы реновации жилья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «По сути, мы в 2023–2024 годах уже закончим первый этап, и на месте снесенных пятиэтажек будет строиться уже второй этап, более динамичный и объемный», — отметил он.

В планах столичных властей на 2023 год — снос еще около 200 старых пятиэтажек, возведение порядка 1 млн кв. м нового жилья, а также строительство объектов социального назначения — детских садов, школ, спорткомплексов.

В целом в программу включено 5175 домов — более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей. Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года, а первые жильцы заселились в новые дома в феврале 2018 года. С начала реализации программы в Москве строители сдали 241 дом на 58,8 тыс. квартир. Их общая площадь — 3,4 млн кв. м. Из них в 2023 году было введено в эксплуатацию 13 новостроек, рассчитанных на 4,5 тыс. квартир.