На рынке в Ставропольском крае произошел пожар

Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае на рынке «Привокзальный» в Предгорном муниципальном округе произошел пожар, который увеличился до 3,5 тыс. кв. м. Сейчас пожар локализован, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.

Пострадавших нет. Сильное задымление произошло на территории металлического ангара с вещами. В один момент ранг пожара подняли до № 3. К тушению пожара привлекались 56 человек и 18 единиц техники.

Из-за пожара ограничили движение на автодороге Пятигорск — Георгиевск, сообщала ГИБДД.