Собянин рассказал о двух новых технопарках Москвы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Статус технопарка недавно получили две крупные научно-инновационные площадки столицы: телецентр «Останкино» и «Мосмедпарк» в Печатниках. Сумма инвестиций в их развитие составит 1,4 млрд руб. и 300 млн руб. соответственно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Останкино» специализируется на разработке и производстве теле- и видеоконтента для каналов и медиаплатформ. На его территории работает 78 компаний, среди которых «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ», трудоустроено более 2 тыс. человек. «Останкино» в планах своего развития отмечает закупку современного оборудования, модернизацию аппаратно-студийного комплекса и другое.

В свою очередь, «Мосмедпарк» занимается предоставлением инновационной инфраструктуры и сервисов для фармкомпаний и производителей медицинских изделий. В технопарке числится 33 компании, в которых работает около 340 человек. Среди ключевых резидентов стоит отметить ООО «ГЕМ», ООО «Амплитек» и ООО «Система-БиоТех».

Также компании «Инновационные карточные технологии» присвоен статус якорного резидента технопарка «Калибр». Компания — производитель пластиковых смарт-карт станет тем ядром, вокруг которого будет формироваться пул других резидентов. «Интехкард» специализируется на производстве и персонализации смарт-карт, включая кредитные и дебетовые банковские карты, проездные и студенческие билеты, карты лояльности.

Технопарки — объекты инновационной инфраструктуры для локализации и развития высокотехнологичного бизнеса — растут и развиваются в столице уже более десяти лет. Статус технопарка присваивается правительством Москвы после проверки соответствия площадки имущественно-земельным и экономическим требованиям. Он дает доступ к льготному налоговому режиму, возможность получения финансовой поддержки проекта от города, при этом конкурентное преимущество получают и резиденты технопарка. В настоящий момент в столице действует 51 технопарк, включая семь строящихся. На их территории работает более 2,2 тыс. компаний-резидентов, трудоустроено более 72 тыс. человек.