Собянин рассказал о планах благоустройства дворов в 2023 году

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За весь 2022 год правительством Москвы были проведены работы по благоустройству 2593 дворовых территорий, являющихся ключевым элементом создания комфортной городской среды. Работы по ремонту продолжатся, в планах на 2023 год — облагородить более 1,6 тыс. московских дворов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В рамках данных работ по квартальному принципу, при котором территория квартала комплексно обустраивается в едином стиле, будут обновлены детские и спортивные площадки, установлены скамейки, проведено озеленение участков, установлены источники дополнительного освещения и добавлены парковочные места. Несмотря на принятый единый стандарт благоустройства и обозначенный ряд предусмотренных унифицированных работ, каждый двор сохраняет свою уникальную концепцию и тематику, при этом особое внимание уделяется пожеланиям его жителей.

В качестве примера столичный градоначальник привел обустройство 11 игровых зон для детей разных возрастов на улице Авиаторов и профессионального теннисного корта на Нижегородской улице в Таганском районе по просьбе горожан.