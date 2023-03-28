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В мэрии оценили разгрузку фиолетовой ветки с открытием БКЛ

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Открытие станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро помогло разгрузить фиолетовую ветку вплоть до 8% в час пик. Такие данные привели в столичном Дептрансе.

«Для жителей района Текстильщики, наравне с Нагатинским Затоном и Марьиной Рощей, сложно переоценить важность открытия станций БКЛ», — отметил замдиректора Института экономики транспорта ВШЭ Александр Кулаков, добавив, что не меньшим потенциалом обладает сама линия, перераспределяющая транспортные потоки и создающая в городе новые связи. По подсчетам Дептранса, к примеру, из Текстильщиков можно теперь добраться в район Зюзино втрое быстрее и без пересадок.

Особую роль новый ТПУ играет с учетом планов развития востока Москвы. Так, в феврале в рамках организованного РБК роуд-шоу был представлен проект редевелопмента промзоны «Южный порт», который подразумевает расширение площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» — последняя находится в непосредственной близости от станции «Текстильщики». Проект предусматривает возведение корпусов производственного, офисно-лабораторного, а также жилого назначения. «Район Текстильщики уникален с точки зрения инфраструктуры: имеется выход к Южному речному порту, скоростным магистралям. С учетом же открытия БКЛ и перехода на вторую линию МЦД станция «Текстильщики» имеет потенциал стать одним из крупнейших ТПУ города», — рассказал первый замдиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Александр Лукин.

Запуск движения по полному ходу Большого кольца состоялся 1 марта 2023 года. Тем самым БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире — свыше 70 км длины и 31 станция. В рабочие дни по БКЛ совершается около 1 млн поездок.

Теги
Большая кольцевая линия метро Текстильщики Московский метрополитен новости Дептранс
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