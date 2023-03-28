В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России Технологии и медиа, 12:50
Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream Политика, 12:45
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:43
Минэнерго сообщило о сохранении объемов экспорта нефти Политика, 12:38
ПСБ провел ипотечный практикум на выставке-ярмарке «Недвижимость-2023» Пресс-релиз, 12:34
В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб Политика, 12:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов — Fast Company Pro, 12:27
В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми Общество, 12:24
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО Политика, 12:15
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 12:14
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии Политика, 12:14
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США Политика, 12:09
Минфин оценил долю нелегального пива в России Экономика, 12:07
Общество ,  
0 

В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово под Петербургом погибли трое курсантов, сообщают «Осторожно, новости» и Baza. Информацию о происшествии подтвердила «Фонтанка».

Телеграм-каналы утверждают, что все трое проходили службу по контракту и за день до инцидента были в увольнительной. Вечером 26 марта они вернулись в часть. Утром 27 марта им внезапно стало плохо. Спасти их не удалось.

Сейчас обстоятельства гибели устанавливает военное следствие.

РБК направил запросы в Военную академию связи им. С.М. Буденного, Главное военное следственное управление СК России, Минобороны России.

Военная академия связи имени Буденного — одно из старейших подобных военных учебных заведений. Она была основана в 1919 году.на базе Офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Академия ведет очную двухгодичную подготовку офицеров-связистов, а также переподготовку действующих офицеров. В Сертолово расположена полевая учебная база академии.

Теги
Санкт-Петербург Ленинградская область Курсанты новости
Материалы по теме
Более 10 курсантов Росгвардии пострадали в ДТП под Петербургом
Общество
В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов академии МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter