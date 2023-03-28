В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми

Фото: Минобороны РФ

На территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово под Петербургом погибли трое курсантов, сообщают «Осторожно, новости» и Baza. Информацию о происшествии подтвердила «Фонтанка».

Телеграм-каналы утверждают, что все трое проходили службу по контракту и за день до инцидента были в увольнительной. Вечером 26 марта они вернулись в часть. Утром 27 марта им внезапно стало плохо. Спасти их не удалось.

Сейчас обстоятельства гибели устанавливает военное следствие.

РБК направил запросы в Военную академию связи им. С.М. Буденного, Главное военное следственное управление СК России, Минобороны России.

Военная академия связи имени Буденного — одно из старейших подобных военных учебных заведений. Она была основана в 1919 году.на базе Офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Академия ведет очную двухгодичную подготовку офицеров-связистов, а также переподготовку действующих офицеров. В Сертолово расположена полевая учебная база академии.