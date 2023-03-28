Правительство Британии запретит «веселящий газ»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил запретить оборот закиси азота («веселящего газа»), говорится в сообщении британского правительства. Эту меру включили в план действий по борьбе с антисоциальным поведением.

«Мы запретим закись азота, также называемую «веселящим газом», и положим конец разбрасыванию мусора и запугиванию в наших парках, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — заявил Сунак.

Кроме того, в рамках борьбы с антисоциальным поведением правительство решило увеличить штрафы за рисование граффити и выбрасывание мусора в неположенном месте — с £150 и £400 до £500 и £1000 соответственно. Полиции также дали право тестировать на наркотики более широкий круг задержанных, в частности, подозреваемых в совершении насилия в отношении женщин и детей.

Правительство также упростит для частных арендодателей процесс выселения «антисоциальных арендаторов». Лиц, виновных в антиобщественном поведении, также лишат приоритетного получения нового муниципального жилья.