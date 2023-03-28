Правительство Британии запретит «веселящий газ»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил запретить оборот закиси азота («веселящего газа»), говорится в сообщении британского правительства. Эту меру включили в план действий по борьбе с антисоциальным поведением.
«Мы запретим закись азота, также называемую «веселящим газом», и положим конец разбрасыванию мусора и запугиванию в наших парках, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — заявил Сунак.
Кроме того, в рамках борьбы с антисоциальным поведением правительство решило увеличить штрафы за рисование граффити и выбрасывание мусора в неположенном месте — с £150 и £400 до £500 и £1000 соответственно. Полиции также дали право тестировать на наркотики более широкий круг задержанных, в частности, подозреваемых в совершении насилия в отношении женщин и детей.
Правительство также упростит для частных арендодателей процесс выселения «антисоциальных арендаторов». Лиц, виновных в антиобщественном поведении, также лишат приоритетного получения нового муниципального жилья.
Вдыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, которая сопровождается беспричинным смехом и галлюцинациями. Вещество также применяют в качестве обезболивающего средства в медицине, в том числе хирургии.
Использование закиси азота не по назначению может привести к нарушениям здоровья и смерти. По данным Управления национальной статистики Великобритании, с 2001 по 2020 год из-за последствий применения этого вещества умерли 56 человек (включая тех, кто погиб в медицинских учреждениях).