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Правительство Британии запретит «веселящий газ»

Британские власти запретят «веселящий газ» в рамках борьбы с антисоциальным поведением

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил запретить оборот закиси азота («веселящего газа»), говорится в сообщении британского правительства. Эту меру включили в план действий по борьбе с антисоциальным поведением.

«Мы запретим закись азота, также называемую «веселящим газом», и положим конец разбрасыванию мусора и запугиванию в наших парках, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — заявил Сунак.

Кроме того, в рамках борьбы с антисоциальным поведением правительство решило увеличить штрафы за рисование граффити и выбрасывание мусора в неположенном месте — с £150 и £400 до £500 и £1000 соответственно. Полиции также дали право тестировать на наркотики более широкий круг задержанных, в частности, подозреваемых в совершении насилия в отношении женщин и детей.

Правительство также упростит для частных арендодателей процесс выселения «антисоциальных арендаторов». Лиц, виновных в антиобщественном поведении, также лишат приоритетного получения нового муниципального жилья.

Вдыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, которая сопровождается беспричинным смехом и галлюцинациями. Вещество также применяют в качестве обезболивающего средства в медицине, в том числе хирургии.

Использование закиси азота не по назначению может привести к нарушениям здоровья и смерти. По данным Управления национальной статистики Великобритании, с 2001 по 2020 год из-за последствий применения этого вещества умерли 56 человек (включая тех, кто погиб в медицинских учреждениях).

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