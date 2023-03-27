Ликсутов назвал число партнеров программы лояльности «Город»

Максим Ликсутов (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

К началу 2023 года число компаний-партнеров столичной программы лояльности «Город» превысило 5 тыс., причем 300 из них присоединились к ней в течение предыдущего года. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Программа лояльности «Город» действует в рамках поручения мэра Москвы по повышению привлекательности городского транспорта, — объяснил Ликсутов. — С ней пассажиры могут копить бонусы и обменивать их на скидки и другие предложения от более чем 5 тыс. партнеров проекта». По словам вице-мэра, «Город» помогает москвичам выгодно пользоваться транспортом, а городским и коммерческим организациям «объединяться в едином цифровом пространстве для повышения качества жизни москвичей».

Программа лояльности «Город» была запущена в 2018 году, и сейчас, по данным столичного Департамента транспорта, ее участниками являются уже более 2 млн человек. Пользователи могут получить купоны, сертификаты или возврат части потраченных денег. Также в приложении «Город» можно копить бонусы и пополнять ими свою транспортную карту.