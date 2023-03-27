Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Во Всемирный день театра, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных к данному направлению деятелей культуры и акцентировал внимание на главном ожидаемом событии столичного театрального года — возвращении Театра Эстрады после реновации. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

На данный момент в Москве действуют около 250 театров, из них за последнее десятилетие было обновлено и заново открыто 85, подчеркнул Собянин. Отстраиваются новые площадки и ремонтируются устаревшие городские театры.

Театр Эстрады был основан в 1954 году, работал в Доме правительства на Набережной с 1961 года. С тех пор ни разу серьезной реставрации проведено не было, отметил мэр Москвы. Проект ремонтных работ, разработанный столичным Депкультом, был согласован правительством Москвы в 2015 году, сама реставрация началась в 2020-м.

За три года строители полностью обновили оборудование сцены и зрительный зал, восстановили историческую планировку, фасады и интерьеры, в том числе древесный паркет в фойе, живописное панно над сценой. Сейчас ремонтные работы находятся на финальной стадии и планируются к завершению к осени текущего года — как раз к началу театрального сезона. У зрителя тем самым вновь появится возможность увидеть спектакли на легендарной сцене, принимавшей такие таланты, как Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Клавдия Шульженко, Евгений Евтушенко и другие.