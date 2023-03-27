Пригород Парижа ввел оплачиваемые отпуска для женщин на время месячных

Фото: Global Look Press

Пригород Парижа Сент-Уэн-сюр-Сен стал первым муниципальным образованием Франции, власти которого ввели для женщин оплачиваемый отпуск на время менструации, сообщает France24.

С 27 марта каждая из 1200 трудоустроенных жительниц города сможет каждый месяц брать два дополнительных выходных, если их врач даст соответствующую рекомендацию, или работать из дома во время месячных.

Мэр города Карим Буамране объяснил решение тем, что многие женщины испытывают во время менструации боль, иногда настолько сильную, что она приводит к потере трудоспособности.

«Цель — сломить табу на эту тему, чтобы женщины, страдающие от болезненных менструаций, не чувствовали стигму», — объяснил глава города.

В феврале Испания первой в Европе одобрила менструальный отпуск для женщин. Одобренный парламентом закон предполагает, что сотрудницы смогут отпроситься с работы «в случае потери трудоспособности из-за менструации».