Росавиация разрешила российским авиакомпаниям рейсы в Каппадокию

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Несколько российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам в турецкий город Каппадокия. Приказ «О допуске и внесении изменений в условия ранее выданного допуска» опубликован на сайте ведомства.

Право совершать прямые рейсы в Каппадокию получили следующие авиакомпании:

Red Wings — из Жуковского, Минеральных Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и Москвы;

«Сибирь» — из Москвы;

«Северный ветер» (Nordwind Airlines) — из Москвы.

Кроме того, ведомство разрешило авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» увеличить количество рейсов в Ереван с 7 до 14 в неделю, а авиакомпания Red Wins получила право совершать рейсы в Минск из Астрахани, Оренбурга и Уфы.

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