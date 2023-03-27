Более половины россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Полянский объяснил жестокость с пленными пренебрежением к законам войны Политика, 06:18
Полиция разогнала протестующих и разблокировала главное шоссе Израиля Политика, 06:18
Владелец сети заправок купил «Кулинарную лавку братьев Караваевых» Бизнес, 06:00
Постпред России усомнился в перспективе санкций против «Росатома» Политика, 05:36
Март 2023 года вошел в топ-5 «самых мокрых» месяцев XXI века в Москве Общество, 05:30
Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Британии Политика, 05:07
Более половины россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга Финансы, 05:00
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
МИД сообщил о праве России требовать компенсацию за подрыв Nord Stream Политика, 04:45
В Ливане христиане и мусульмане поспорили из-за перехода на летнее время Общество, 04:26
Bloomberg узнал о попытках властей Китая «вернуть» Джека Ма на родину Бизнес, 04:10
«Росатом» заложит еще два атомных ледокола типа «Арктика» Бизнес, 03:37
Венгрия заявила, что США позиционируют себя как «недружественный союзник» Политика, 03:00
Генконсул Израиля в Нью-Йорке ушел в отставку из-за судебной реформы Политика, 03:00
«Коммерсантъ» узнал о предложении ужесточить контроль над маркетплейсами Бизнес, 02:27
Финансы ,  

Более половины россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга

Более половины россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга

Более трети россиян (41%) видят значительный риск в использовании интернет-банкинга, а каждый пятый (18%) считает, что этими технологиями пользоваться опасно, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Опрос проводился в марте этого года, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Менее трети опрошенных (28%) считают, что риски при использовании мобильного банка или проведение операций через личный кабинет на сайте есть, но незначительные. Только 6% уверены, что это полностью безопасно. 

По данным аналитиков, чем старше пользователи цифровых финансовых услуг, тем выше доверие – почти треть (28%) представителей молодежи считают, что очень опасно использовать такие технологии. Среди пользователей старше 45 лет таких чуть больше десятой части (13%). К мнению о безопасности таких сервисов больше склонны россияне с высшим образованием (41% против 31% без высшего образования).

При этом цифровые банковские сервисы за последние пять лет стали более популярными: доля пользователей мобильного банка увеличилась вдвое (с 34% до в 2018 году до 70% в текущем). В 2,5 раза больше россиян совершали те или иные операции с помощью интернет-банкинга (17% в 2018 году и 43% в 2023-м). 

Через личный кабинет на сайте банковскими услугами чаще пользуются мужчины (47% против 40% среди женщин) и официально трудоустроенные россияне (48%).

Мобильный банк более популярен среди жителей крупных городов (73%), россиян от 35 до 44 лет (80%) и респондентов с высшим образованием (79%).

Читайте на РБК Pro
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Теги
Интернет-банкинг мобильное приложение
Материалы по теме
Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков
Финансы
Приложения подсанкционных российских банков пропали из Google Play
Бизнес
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter