Более половины россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга

Более трети россиян (41%) видят значительный риск в использовании интернет-банкинга, а каждый пятый (18%) считает, что этими технологиями пользоваться опасно, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Опрос проводился в марте этого года, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Менее трети опрошенных (28%) считают, что риски при использовании мобильного банка или проведение операций через личный кабинет на сайте есть, но незначительные. Только 6% уверены, что это полностью безопасно.

По данным аналитиков, чем старше пользователи цифровых финансовых услуг, тем выше доверие – почти треть (28%) представителей молодежи считают, что очень опасно использовать такие технологии. Среди пользователей старше 45 лет таких чуть больше десятой части (13%). К мнению о безопасности таких сервисов больше склонны россияне с высшим образованием (41% против 31% без высшего образования).

При этом цифровые банковские сервисы за последние пять лет стали более популярными: доля пользователей мобильного банка увеличилась вдвое (с 34% до в 2018 году до 70% в текущем). В 2,5 раза больше россиян совершали те или иные операции с помощью интернет-банкинга (17% в 2018 году и 43% в 2023-м).

Через личный кабинет на сайте банковскими услугами чаще пользуются мужчины (47% против 40% среди женщин) и официально трудоустроенные россияне (48%).

Мобильный банк более популярен среди жителей крупных городов (73%), россиян от 35 до 44 лет (80%) и респондентов с высшим образованием (79%).