Христиане Ливана отказались переходить на летнее время по окончании Рамадана

В Ливане христиане и мусульмане поспорили из-за перехода на летнее время

В Ливане возникли споры между мусульманской и христианской частями населения из-за решения властей отложить переход на летнее время до конца месяца Рамадан (20 апреля) вместо последних выходных марта. Христиане отказались следовать этому решению, и в стране возникла путаница с рабочим временем предприятий, сообщает Al-Arabiya.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, мусульманин, поддержал просьбу отложить переход на летнее время спикера парламента Набиха Берри, также мусульманина. Согласно опубликованной ливанским изданием Megaphone видеозаписи их встречи 23 марта, Берри призывал принять такое решение, чтобы мусульмане могли завершить дневной пост на час раньше, пишет агентство.

В 2023 году Рамадан продлится с 22 марта после захода солнца по 20 апреля. 21 апреля мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. Весь месяц они соблюдают пост, который начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца.

Представители многих христианских организаций отказались следовать этому решению и решили перевести стрелки часов в обычное время. Также поступили и некоторые компании, в частности, два главных новостных канала Ливана LBCI и MTV объявили, что они перейдут на летнее время в субботу вечером.

В то же время национальный авиаперевозчик Ливана Middle East Airlines заявил, что его часы и другие устройства останутся на зимнем времени в соответствии с решением властей, но компания скорректирует время своих рейсов, чтобы оно соответствовало международным расписаниям.

Микати в связи со сложившейся ситуацией решил созвать экстренное заседание совета министров для обсуждения вопроса зимнего и летнего времени.