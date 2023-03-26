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Посол Украины попросил британцев размещать у себя больше беженцев

Посол Украины в Лондоне призвал британцев продолжать размещать у себя украинских беженцев

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко по случаю годовщины программы «Дома для Украины» попросил жителей Великобритании продолжать размещать у себя украинских беженцев. Его слова приводятся на сайте британского правительства.

«160 тыс. украинских женщин и детей достигли берегов Британии и были приняты в ваших общинах и школах. Но некоторым все еще нужна ваша помощь. <...> и я прошу всех, кто может, выйти вперед и предложить свою поддержку», — заявил Пристайко.

С момента запуска программы британцы пригласили в свои дома 117 700 украинцев, указано на сайте британского правительства. По случаю годовщины программы британские власти решили повысили благодарственные выплаты своим гражданам, которые приняли у себя украинцев, и те находятся в Великобритании более 12 месяцев. В настоящее время британцам выплачивают £350 (около 33 тыс. руб.) в месяц в качестве благодарственного платежа, уточняет The Independent.

Кроме того, региональным властям уже выделили £10,55 млн, а к концу марта планируется направить им дополнительно £122,5 млн, чтобы подготовить к заселению до 4 тыс. домов к 2024 году.

В рамках программы «Дома для Украины» граждане Украины, покинувшие страну, получают право работать в Великобритании на срок до трех лет с момента прибытия и имеют право на те же льготы и поддержку, что и граждане Великобритании.

Согласно данным ООН по состоянию на 20 марта 2023 года, в Европе живут уже более 8 млн беженцев с Украины, из них около 4,9 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Наибольшее количество украинских беженцев находятся в России — более 2,8 млн человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 млн человек.

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Великобритания Украина беженцы украинские беженцы
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