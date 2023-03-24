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Минздрав опроверг данные о 81% внезапных смертей у мужчин в России

Минздрав: доля внезапных смертей у мужчин и женщин в России составляет менее 1%, а не 81%
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Данные о 81% внезапных смертей у мужчин в России не соответствуют действительности, заявили в Минздраве, передает «РИА Новости».

Ранее директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что более половины мужчин в России (52%) не доживают до 65 лет, а начало развития причины смерти у них в основном происходит в 40–65 лет. По его словам, 81% мужчин этой группы умирают внезапно, в частности, 74% — на рабочем месте.

В Минздраве заявили, что озвученные Аполихиным показатели не основаны на реальной статистике.  В министерстве добавили, что в действительности на внезапную смерть приходится меньше 1% умерших, причем как среди мужчин, так и среди женщин.

В ведомстве отметили, что среди причин смерти мужчин в возрасте 40–60 лет, как и в большинстве стран мира, лидируют болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной.

По предварительной оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году составляет 67,6 года, при этом данный показатель в России растет, сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом более 80% граждан умирают в больницах и дома, а не на работе.

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