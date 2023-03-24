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В Юте детям запретили пользоваться соцсетями без согласия родителей

В штате Юта в США детям до 18 лет запретили пользоваться соцсетями без согласия родителей
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Губернатор штата Юта в США Спенсер Кокс подписал законы, которые регулируют использование социальных сетей в штате молодыми людьми в возрасте до 18 лет. Об этом Кокс написал в своем Twitter.

Речь идет о двух документах, SB152 и HB311. Первый требует от социальных сетей проверять, что те, кто создает аккаунты в Юте, старше 18 лет, подросткам младше этого возраста необходимо предоставить согласие родителей. Второй закон запрещает социальным сетям использовать дизайн или функции, вызывающие у несовершеннолетних зависимость, и упрощает процедуру подачи исков к компаниям за причинение вреда.

«Мы больше не позволим социальным сетям наносить вред психическому здоровью нашей молодежи», — заявил Кокс. Он отметил, что Юта лидирует в привлечении соцсетей к ответственности.

Согласно пояснениям на сайте штата, посвященному этим законам, подписанные Коксом законы позволяют родителям несовершеннолетних детей получить полный доступ к учетной записи их ребенка, настроить параметры «комендантского часа», когда социальные сети будут заблокированы (по умолчанию это время с 22:30 до 6:30), запретить переписку со всеми, кто не в друзьях у ребенка, а также скрывать учетные записи несовершеннолетних в результатах поиска. Также социальным сетям запрещено собирать данные ребенка и нельзя настроить на детские аккаунты таргетированную рекламу.

Член сената штата Юта от республиканцев Майкл Маккелл, который стал автором законопроекта, заявил, что закон направлен на решение «кризиса психического здоровья» среди американских подростков, а также на защиту молодежи от издевательств и сексуальной эксплуатации.

В феврале президент США Джо Байден призвал конгресс принять закон, ограничивающий возможности технологических компаний отслеживать подростков и детей в интернете. В своем выступлении он уделил много внимания Apple, которая занимается разработкой смартфонов iPhone, компании Meta Platforms (организация признана экстремистской и запрещена в России) и онлайн-ретейлеру Amazon.

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Теги
США Юта несовершеннолетние социальные сети
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