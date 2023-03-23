Ученые установили причину смерти Бетховена

Кембриджский университет: у Бетховена были гепатит B и риск болезни печени

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У немецкого композитора Людвига ван Бетховена обнаружили инфекцию гепатита B. Об этом говорится в исследовании ДНК композитора, которое провела международная группа ученых из Кембриджа в Великобритании, Института генетики человека в Германии и других университетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

По мнению авторов исследования, проблемы с алкоголем, инфекция гепатита B, которая была у Бетховена в последние месяцы жизни, а также генетический риск заболевания печени, вероятно, стали причиной смерти композитора в 56 лет.

Тем не менее ученые не смогли объяснить из образцов ДНК, почему немецкий композитор потерял слух.

Для того, чтобы провести секвенирование ДНК, ученые проанализировали пряди волос Бетховена, которые при жизни композитора заполучили его близкие и поклонники.

26 марта исполняется 196 лет со дня смерти Бетховена. Он умер в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет.