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Эксперты объяснили рекомендацию не мочить пробу Манту

Эксперты: врачи рекомендуют не мочить пробу Манту по опыту пробы Пирке, чтобы ее не терли
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мочить пробу Манту можно, однако врачи не рекомендуют делать это, так как затем пациент начинает ее вытирать. Медики дают такие рекомендации, ориентируясь на накожную пробу Пирке, от применения которой уже отказались, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Во времена наших бабушек делали не внутрикожную пробу Манту, а накожную пробу Пирке. Вот ее нельзя было мочить категорически, там бывали действительно серьезные осложнения. Потом со временем эта проба Пирке ушла в историю, ее заменила более совершенная и безопасная проба Манту, а рекомендация не мочить туберкулиновые пробы как-то автоматически перекочевала на Манту», — сказал РБК врач-педиатр, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.

Сейчас врачи советуют пациентам не мочить пробу Манту ради перестраховки, чтобы предотвратить механические воздействия на нее, допустил специалист.

С Шеяновым согласился врач-инфекционист, педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, который также напомнил о пробе Пирке.

«Почему-то в сознании медсестер и врачей, которые раньше делали пробу, так и остался тезис, что мочить ее нельзя. Это не так, мочить Манту можно, потому что Манту является внутрикожной пробой, нельзя ее разогревать, чесать. То есть ее нельзя распаривать, закрывать ее лейкопластырями — создается парниковый эффект, а в том, что она намокнет ничего страшного нет», — пояснил он.

Пробу Манту можно промачивать полотенцем однако нельзя тереть и расчесывать, иначе будет местная аллергическая реакция», предупредил врач.

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Кроме пробы Манту в России для выявления туберкулеза используют диаскинтест, рассказал РБК профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак.

«Это очень похоже на Манту, но диаскинтест мочить можно. Для обывателя это одно и тоже, но, по сути, это немножко разные вещи, просто чувствительность диаскинтеста превышает многократно Манту, и специфичность, и чувствительность, поэтому мы сейчас перешли на постановку этого диаскинтеста. Он устойчив к воде, но нельзя повреждать это место», — пояснил РБК собеседник.

Пробу Манту делают детям в школах и детских садах, чтобы оценить реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулеза. Как правило, детям и их родителям не рекомендуют мочить место введения туберкулина.

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туберкулез диагностика проба новости
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