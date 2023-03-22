Вид на одно из гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Вода из Северо-Крымского канала станет платной для предприятий Крыма, но цена будет ниже, чем в соседних регионах Южного федерального округа. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

«Ведется сбор заявок от водопользователей, планирующих полив своих сельхозугодий в этом сезоне. Стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по сравнению с другими регионами Южного федерального округа», — заявил Аксенов.

Аксенов отметил, что точный размер платы будет определен на совещании. Ранее Аксенов говорил, что цена для крымских аграриев в 2023 году будет не выше 28 копеек за кубометр.

В 2022 году во время военной операции был разблокирован Северо-Крымский канал в Херсонской области. После этого воду оттуда начали бесплатно поставлять крымским аграриям.

В 2017 году Украина ввела в эксплуатацию дамбу в Херсонской области, которая перекрыла поставку в Крым воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.