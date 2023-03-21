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Муфтий Татарстана разрешил военным не соблюдать пост в Рамадан

Муфтий Татарстана Самигуллин: военные могут отложить пост в Рамадан на другое время
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Военные, участвующие в военной операции на Украине и исповедующие ислам, могут не соблюдать пост во время священного мусульманского месяца Рамадан, заявил глава духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.

«Есть определенное время, когда пост дозволено не соблюдать, то есть отложить его на более поздний срок. <…> Это касается и воинов, они смотрят по своей обстановке, то есть где они находятся. Если они находятся в части и есть возможность поститься, <…> то можно выбрать пост или придержать для другого времени», — сказал Самигуллин в ходе посвященного Рамадану видеомоста Москва — Казань (цитата по ТАСС).

В 2023 году Рамадан продлится с 22 марта после захода солнца по 20 апреля. 21 апреля мусульмане отметят праздник Ураза-байрам.

В исламе не соблюдать пост можно путешествующим, больным, беременным и кормящим грудью, детям до 14 лет. Вместо этого следует кормить по одному бедняку за каждый пропущенный день либо держать пост в другие дни, пояснял в прошлом году заместитель муфтия Карачаево-Черкесии Мухаммад Эркенов.

Теги
Рамадан Ислам Татарстан Камиль Самигуллин
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