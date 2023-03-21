Минфин Германии предложил выделять регионам меньше денег

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Министерство финансов Германии выступило за сокращение объема средств, выделяемых из федерального бюджета для поддержки нескольких тысяч муниципалитетов страны и 16 федеральных земель.

«Финансовое положение федерального правительства за последние годы значительно ухудшилось по сравнению с ситуацией в регионах», — отметила заместитель министра финансов Луиза Хёльшер (цитата по Bloomberg).

По итогам 2022 года федеральный бюджет Германии, много тративший на поддержку пострадавших от энергетического кризиса предприятий и потребителей, оказался дефицитным на €129,3 млрд, в то время как получавшие помощь регионы и муниципалитеты закончили год с профицитом — €12,4 млрд и €8,8 млрд соответственно. Хёльшер призвала власти земель и городов более активно заботиться о финансировании вопросов, находящихся в их компетенции, чтобы федеральные власти могли сэкономить.

В Минфине Германии отметили, что только с начала 2023 года федеральные власти выделили 16 землям €53,7 млрд, из которых €10,9 млрд было направлено на финансирование общественного транспорта, хотя он относится к зоне ответственности регионального руководства.