Генконсул России в Австралии рассказал о подаренном колпаке от аборигенов

Встреча Игоря Аржаева с представителями коренного населения Австралии (Фото: Генеральное консульство Российской Федерации в Сиднее)

Делегация австралийских аборигенов на встрече с генконсулом России в Австралии подарила российскому представителю головной убор в виде колпака, рассказали РБК в представительстве. 18 марта генконсул Игорь Аржаев принял в консульстве в Сиднее коренных жителей страны.

«Периодически перед зданием Генерального консульства России в Сиднее проходят митинги в поддержку России. 18 марта генконсул принял делегацию австралийских аборигенов. Соответствующая информация имеется на нашем сайте. По завершении встречи генконсулу в знак уважения преподнесли головной убор (колпак), который надевается во время исполнения ритуальных танцев», — сообщили РБК в генконсульстве России в Сиднее.

24 февраля, как сообщило «РИА Новости», в поддержку России прошел митинг у здания российского посольства в Ереване. Активисты пришли с флагами России и с плакатами в поддержку специальной военной операции.