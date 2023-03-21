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Актер из «Гарри Поттера» умер после обморока у вокзала Кингс-Кросс

Умер актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера» Пол Грант
Пол Грант
Пол Грант (Фото: из личного архива Paul King Grant)

Пол Грант, который сыграл в «Звездных войнах» и «Гарри Поттере», умер в возрасте 56 лет. Об этом пишет The Sun со ссылкой на семью актера. Полицейские нашли его без сознания возле лондонского вокзала Кингс-Кросс 16 марта.

Вокзал Кингс-Кросс расположен в северо-восточной части Лондона, в районе Кэдмен. Всемирную славу он получил после выхода серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере — именно с этого вокзала отправлялся поезд в школу чародейства и волшебства «Хогвартс».

The Guardian пишет, что Грант умер в 3:49 утра по местному времени 20 марта, но смерть мозга наступила в тот день, когда он упал в обморок на вокзале. The Sun уточняет, что больного отключили от аппарата жизнеобеспечения 19 марта.

Причина смерти не уточняется. The Sun со ссылкой на друга семьи пишет, что актер боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

У Гранта было врожденное генетическое заболевание spondyloepiphyseal dysplasia congenita (разновидность карликовости), пишет Screenrant. Его рост составлял 132 см.

Актер сыграл одного из эвоков (раса маленьких двуногих существ) в фильме «Звездные войны: эпизод 6. Возвращение Джедая» (Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi, 1983) и гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001).

Среди других работ — роли в фильмах «Лабиринт» (Labyrinth, 1986) с Дженнифер Коннелли и Дэвидом Боуи и «Легенда» (Legend, 1985) с Томом Крузом.

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актер смерть Гарри Поттер «Звездные войны»
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