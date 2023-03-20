В Москве загорелся ресторан на Каширском шоссе

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В Москве на Каширском шоссе произошел пожар в мансарде ресторана. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Возгорание произошло по адресу: Каширское шоссе, дом 40, корпус 2, уточнили в ведомстве. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится ресторан «Мти-Ели».

В МЧС сообщили, что когда пожарные приехали, то увидели, что горит мансарда двухэтажного здания на площади около 300 кв. м.

«Принятыми мерами в 16:35 пожар был локализован, в 17:00 — ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — добавили в МЧС.