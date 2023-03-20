Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств

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В Москве в 2022 году выпустили 2,3 млн упаковок противоопухолевых препаратов. Это на 5,1% больше, чем годом ранее, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Всего за год в столице выпустили лекарственных препаратов на 33,6 млрд руб., что на 13,9% больше, чем в 2021 году.

По словам мэра, обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами — одна из первоочередных задач столичный властей. «Поэтому мы оказываем системную и антикризисную поддержку фармацевтическим предприятиям: предоставляем субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, — уточнил Собянин. — Этот статус уже получили семь предприятий фармотрасли».

В качестве примера столичный градоначальник привел завод «Биннофарм» в Зеленограде, который стал первой в мире площадкой по производству вакцины от COVID-19 («Спутник V»).

Собянин подчеркнул, что в настоящее время в Москве работают 95 фармацевтических предприятий, где трудятся больше 15 тыс. человек. Мэр столицы добавил, что в Москве выпускают препараты для лечения не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Помимо этого Собянин сообщил, что город заключает офсетные контракты с инвесторами. Одним из первых стало соглашение с компанией «Биокад», подписанное в 2017 году. В результате в столице был построен комплекс по производству лекарств, в том числе противоопухолевых препаратов.

«Также мы создаем большой фармацевтический кластер на базе ОЭЗ «Технополис Москва», объединивший девять разработчиков и производителей лекарств. К 2027 году планируем увеличить количество фармацевтических производств до 15», — добавил мэр.