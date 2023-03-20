Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия открыта для переговоров по Украине Политика, 17:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:01
ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри России Финансы, 17:00
Аналитики сообщили о восьмикратном росте числа российских фирм в Турции Бизнес, 16:53
Спасатели достали из Волги тело основателя Cream Soda Общество, 16:48
В Казахстане огласили предварительные результаты выборов Политика, 16:45
Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле Политика, 16:45
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео Политика, 16:42
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:41
Омбудсмен ДНР обратится в СК из-за «новых видов пыток» ВСУ над пленными Политика, 16:36
Курский губернатор сообщил об обстреле окрестностей двух сел Политика, 16:35
Binance и еще 4 криптобиржи объявили о скором листинге токена Arbitrum Крипто, 16:26
Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств Город, 16:20
Украинские теннисисты выступили против бойкота турниров из-за россиян Спорт, 16:02
Город ,  
0 

Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В Москве в 2022 году выпустили 2,3 млн упаковок противоопухолевых препаратов. Это на 5,1% больше, чем годом ранее, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Всего за год в столице выпустили лекарственных препаратов на 33,6 млрд руб., что на 13,9% больше, чем в 2021 году.

По словам мэра, обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами — одна из первоочередных задач столичный властей. «Поэтому мы оказываем системную и антикризисную поддержку фармацевтическим предприятиям: предоставляем субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, — уточнил Собянин. — Этот статус уже получили семь предприятий фармотрасли».

В качестве примера столичный градоначальник привел завод «Биннофарм» в Зеленограде, который стал первой в мире площадкой по производству вакцины от COVID-19 («Спутник V»).

Собянин подчеркнул, что в настоящее время в Москве работают 95 фармацевтических предприятий, где трудятся больше 15 тыс. человек. Мэр столицы добавил, что в Москве выпускают препараты для лечения не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Помимо этого Собянин сообщил, что город заключает офсетные контракты с инвесторами. Одним из первых стало соглашение с компанией «Биокад», подписанное в 2017 году. В результате в столице был построен комплекс по производству лекарств, в том числе противоопухолевых препаратов.

«Также мы создаем большой фармацевтический кластер на базе ОЭЗ «Технополис Москва», объединивший девять разработчиков и производителей лекарств. К 2027 году планируем увеличить количество фармацевтических производств до 15», — добавил мэр.

Теги
Москва фармацевтика препарат Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter