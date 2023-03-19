Собянин назвал сроки завершения дублера Кутузовского проспекта
Северный дублер Кутузовского проспекта будет готов и введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая магистраль начнется от Третьего транспортного кольца в районе Делового центра и почти весь путь внутри МКАД пройдет параллельно линии городской электрички МЦД-1. После пересечения с Северо-Западной хордой дублер уйдет чуть севернее и в итоге выйдет после МКАД на Северный обход города Одинцово в Московской области.
Работы по сооружению северного дублера Кутузовского проспекта начались в 2019 году. Трасса призвана улучшить транспортную доступность пяти районов: Дорогомилово, Филевского парка, Фили-Давыдково, Можайского и Кунцево. Вместе с ним ведутся работы по модернизации прилегающей улично-дорожной сети. Так, уже открыт путепровод на улице Барклая, пролегающий над путями МЦД-1. Новый 205-метровый путепровод, впятеро длиннее прежнего, призван соединить Кутузовский проспект и Большую Филевскую улицу.