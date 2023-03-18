SCMP сообщила о схеме мошенничества с билетами в «Диснейленд» в Китае

Владельцы абонемента Magic Access, который позволяет своим обладателям посещать «Диснейленд» круглый год, начали сдавать его в аренду другим людям на фоне отмены коронавирусных ограничений в Китае, пишет South China Morning Post.

Ситуацию начали активно обсуждать после того, как в Douyin (версия социальной сети TikTok для материковой части Китая) появился клип, где человек рассказывал, как посещал «Диснейленд» в Гонконге, арендовав пропуск за небольшую плату.

После этого гонконгский «Диснейленд» выпустил заявление. Любой человек, не зарегистрированный в программе Magic Access как участник, не может использовать преимущества пропуска, использовать этот билет в коммерческих целях также нельзя, подчеркнули представители парка.

«Гонконгский Диснейленд будет очень серьезно относиться к таким злоупотреблениям и свяжется с правоохранительными органами, если возникнут какие-либо подозрения в мошенничестве или незаконных действиях», — приводит издание выдержку из заявления.

Билеты Magic Access делятся на три категории — «платина», «золото» и «серебро». Их стоимость для детей колеблется от 998 до 3078 гонконгских долларов ($127 — $392), цена для взрослых составит 1348-4278 гонконгских долларов ($171 — $545) в зависимости от тарифа. В парке действуют специальные предложения для студентов и пожилых людей старше 65 лет.

Билет позволяет посещать «Диснейленд» круглый год, получать скидку на обслуживание в отелях и ресторанах, пользоваться бесплатной парковкой и другими привилегиями.

Предложения о продаже билетов Magic Access в гонконгский «Диснейленд» журналисты South China Morning Post обнаружили на местной онлайн-платформе розничной торговли Carousell. Владельцы билетов предлагали арендовать «серебряный» или «золотой» пропуск в среднем за 100 гонконгских долларов в день (порядка $13) с возвращаемым залогом в размере 500 гонконгских долларов (чуть менее $64).

Продавцы, которых опросили корреспонденты газеты под видом потенциальных покупателей, сообщили, что администрация парка в целом формально подходит к проверке личности посетителей, поэтому попасть в парк может любой, у кого есть билет. При этом они уточняли, что пол и имя держателя карты должны соответствовать данным того, кто ее купил. Некоторые из них предъявляли дополнительные требования к внешнему виду, прическе и возрасту покупателя.

На сайте гонконгского «Диснейленда» сказано, что при входе в парк посетителей фотографируют, в любой момент у них могут потребовать подтвердить свою личность. Билеты «не подлежат передаче, обмену, возврату, отзыву и аннулированию», они «должны использоваться одним и тем же лицом в течение [всего] срока действия», отмечается в правилах.