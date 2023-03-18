Прокуратура взяла на контроль сожжение Симбы в Подмосковье

Прокуратура взяла под контроль инцидент с гибелью пумы после поджога вольера в Подмосковье

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Московской области взяла на контроль результаты проверки по инциденту с поджогом вольера пумы в подмосковном Одинцово. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Инцидент произошел ночью 15 марта в Одинцовском городском округе. По информации ведомства, неизвестные подожгли хозяйственную постройку, где находилась пума, на территории частного домовладения. В результате животное погибло.

Домовладение, где жила пума, находится в деревне Митькино под Одинцово, пишет «Комсомольская правда». Самца звали Симба, ему было два года. Детеныш попал в семью местных жителей, так как после рождения его мать отказалась кормить котят. Выхаживать пуму начали люди, сообщает газета.

Друг семьи и хозяин еще одной пумы Сергей Татаринцев рассказал «Комсомольской правде», что большая кошка жила в отдельном вольере и никогда не покидала территорию домовладения.

Злоумышленник, который поджег вольер, не попал на камеры наблюдения на участке, отмечает издание. В доме в момент пожара находились хозяйка с сыном, их разбудили соседи.

Газета и телеграм-канал Baza пишут, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его завели по статьям о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК), утверждает телеграм-канал. Максимальное наказание за совершение обоих преступлений — пять лет лишения свободы.