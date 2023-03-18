США обвинили Китай в попытке скрыть нарушения прав человека в КНДР

США обвинили Китай в попытке скрыть от мира зверства КНДР над людьми

Линда Томас-Гринфилд (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

США обвинили Китай в попытке скрыть нарушения прав человека в Северной Корее после того, как Пекин запретил Соединенным Штатам транслировать в интернете неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное нарушениям прав человека в КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«Некоторые члены Совета слишком рьяно готовы ограждать режим от ответственности», — заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Китайские дипломаты, по данным агентства, разослали коллегам по Совбезу письмо, в котором говорится, что обсуждение этой темы «не принесет никакой пользы» и китайская сторона изначально была против проведения этой встречи.

Китай также утверждает, что Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, не должен обсуждать вопросы прав человека. Такие встречи должны быть ограничены другими органами ООН — например, Советом организации по правам человека или Генеральной Ассамблеей. «Использование веб-телевидения ООН для прямого вещания — пустая трата ресурсов», — отметил китайский дипломат Син Цзишэн, комментируя встречу, организованную США и Албанией.

Чтобы организовать веб-трансляцию неофициального заседания, согласиться на нее должны все 15 представителей стран Совбеза. Как отмечает Reuters, несмотря на решение Китая заблокировать трансляцию, встреча была открытой, на ней присутствовали представители СМИ. Северная Корея не принимала участия во встрече.

Пхеньян отвергает обвинения в нарушении прав человека и винит санкции в тяжелой гуманитарной ситуации в стране. Северная Корея находится под ограничениями ООН из-за баллистических ракет и ядерной программы с 2006 года.