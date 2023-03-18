Умер актер «Джона Уика» и «Прослушки» Лэнс Реддик

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Американский актер Лэнс Реддик, известный по ролям в серии фильмов о Джоне Уике и сериале «Прослушка», умер в возрасте 60 лет, сообщила его представитель Миа Хансен, передает CNN.

По ее словам, он скончался внезапно «по естественным причинам».

Издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что тело актера обнаружили в его доме в районе Лос-Анджелеса Студио-сити. Собеседники издания также склонялись к версии о естественных причинах смерти, но отмечали, что пока это не ясно.

Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Он изучал классическую музыкальную композицию в музыкальной школе Истмана при Университете Рочестера, получив степень бакалавра музыки. В 1994 году окончил Йельскую школу драмы и получил степень магистра изящных искусств в 1994 году.

Реддик известен по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в детективном сериале «Прослушка» и Харона в серии фильмов о Джоне Уике (выход четвертого фильма франшизы запланирован на 23 марта). Он снимался в фильме «Большие надежды» Альфонсо Куарона, сериалах «Тюрьма Оз», «Остаться в живых», «Грань», «Американская история ужасов» и «Обитель зла».