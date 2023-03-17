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В Москве арестовали экс-главу орловского управления ГИБДД

Басманный суд арестовал на два месяца экс-главу орловского ГИБДД Александра Коршунова
Александр Коршунов
Александр Коршунов (Фото: ГИБДД МВД России по Орловской области)

Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 мая бывшего начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, сообщили РБК в пресс-службе суда. Коршунова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 289, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК).

Ходатайство об аресте подал СК. До этого Коршунов находился под подпиской о невыезде. На время следствия он был отстранен от должности. 9 марта его дело передали из регионального в главное управление СК, пишет местное издание «Орловские новости», Коршунова задержали и доставили в столицу.

Окончательные обвинения Коршунову предъявили в феврале. По версии следствия, со 2 августа 2010 года по 5 апреля 2022 года обвиняемый принимал активное участие в управлении несколькими коммерческими организациями, покровительствуя им и предоставляя льготы и преимущества. В 2011–2012 годах он добился размещения подразделений ГИБДД в городах Ливны и Орел в тех же зданиях, где находились созданные по его указанию хозяйственные общества. Им платили аренду.

Кроме того, следствие считает, что Коршунов, занимая должность доцента Орловского юридического института МВД им. В.В. Лукьянова, «ввел руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение» и не проводил все занятия по расписанию, «похитив денежные средства» вуза на сумму более 260 тыс. руб.

Должность начальника управления ГИБДД по Орловской области Коршунов занимал с 2008 года. Обвинения, выдвинутые против него, он отвергает. Еще в декабре 2021 года, после того как было возбуждено дело о мошенничестве, Коршунов заявил, что «в этой жизни никогда не нарушал закон».

Теги
Орловская область ГИБДД арест уголовное дело Басманный суд новости
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