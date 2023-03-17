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Экс-председателю отделения ПАРНАС дали семь лет за фейки об армии

Экс-сопредседателю отделения ПАРНАС в Тольятти Балину дали семь лет за фейки об армии
Андрей Балин
Андрей Балин (Фото: parnasparty / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Андрея Балина к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в распространении фейков о российской армии «по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). «Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу», — уточнили в суде.

Балин и еще шесть фигурантов уголовных дел о фейках попали в число подозреваемых в сентябре 2022 года, сообщал адвокат Павел Чиков в телеграм-канале. Вместе с ним по данной статье к ответственности привлекли военных Илью Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерия Котовича в Ростове-на-Дону. Их дела рассматривали гарнизонные военные суды. Чиков отмечал, что это первые российские военнослужащие, которые стали фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК.

Теги
Тольятти «ПАРНАС» суд новости Самарская область
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