Собянин анонсировал создание крупнейшей в стране пляжной зоны в Нагатино

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

К ближайшему лету в московском районе Нагатино появится самая большая в России открытая пляжная зона, оборудованная пятью бассейнами с подогревом. Проект создается в рамках продолжающегося благоустройства Нагатинской поймы. Об этом в своем Telegram рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже сейчас в непосредственной близости от будущего пляжа работает крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров мечты», вокруг которого разбито два ландшафтных парка. Таким образом, территория Нагатинской поймы постепенно превращается в обширный рекреационно-развлекательный кластер. «Пляжная зона и развлекательный парк — это создание огромной территории для отдыха, которой будут пользоваться не только москвичи, но и жители всей России», — уверен Собянин.

К концу апреля в районе Нагатинской поймы ожидается завершение реконструкции Южного речного вокзала. По задумке столичной мэрии, он станет узловым пунктом для второго маршрута современных электрических судов (первый заработает этой весной между причалами «Киевский» и «Парк Фили»). От этого вокзала будут отправляться речные круизы по городам России.