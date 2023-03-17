В Якутии самолет Ан-24 врезался в опору ЛЭП

Самолет Ан-24 с 14 пассажирами на борту врезался в опору ЛЭП в Якутии

Самолет Ан-24 (Фото: polar.aero)

В Якутии в аэропорту поселка Белая Гора самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолет прилетел в населенный пункт из Якутска. Он задел опору ЛЭП правым крылом, когда заруливал на стоянку после посадки. В этот момент на борту находились 14 пассажиров и четверо членов экипажа, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Никто не пострадал. Росавиация организовала проверку.

Инцидент произошел около 12:20 по местному времени (06:20 мск), уточнили в СК. Ведомство начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

На кадрах, которые опубликовало «РИА Новости» в телеграм-канале, видны упавшая опора ЛЭП и самолет с вмятиной на крыле.

В этот же день Ан-24 должен был вылететь обратно в Якутск. Из-за аварии авиакомпания решила отправить пассажиров этого рейса в пункт назначения резервным бортом.