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Ефимов сообщил о новом офсетном контракте на поставку Москве медикаментов

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти подписали седьмой по счету офсетный контракт — со столичным предприятием «Велфарм-М», которое обязуется наладить выпуск двух десятков наименований препаратов на одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно условиям контракта, компания инвестирует не менее 300 млн руб. в локализацию производства лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям, — добавил Ефимов. — Первые поставки препаратов в медицинские учреждения столицы начнутся уже в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 млрд руб».

Офсетные контракты — одна из форм государственно-частного партнерства, при котором госзаказчик поручает компании вложиться в создание или модернизацию производства, в обмен обязуясь закупать выпускаемую там продукцию в течение определенного срока. Офсеты также называют контрактом со встречными обязательствами. Среди российских регионов Москва является пионером и лидером по внедрению данной формы ГЧП.

В случае с «Велфарм-М» речь идет о запуске производства антигистаминных, гипогликемических, кардиопротективных и противовоспалительных препаратов на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде. По словам президента фармацевтической компании Владимира Щербакова, контракт с мэрией позволит «Велфарм-М» задействовать все ресурсы и загрузить планируемые мощности. «Такое взаимодействие с городом позволяет нам получить гарантированный сбыт продукции и дает возможность для расширения производства, чтобы закрыть потребности в лекарственных препаратах жителей не только Москвы, но и всей страны», — добавил он.

Как напомнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с начала 2023 года это уже второй офсетный контракт города с фармацевтами. Таким образом, отметил он, Москва способна обеспечить стабильные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд города.

Теги
муниципально-частное партнерство Инвестиции фармбизнес Владимир Ефимов госконтракт
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