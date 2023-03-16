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Путин поручил проработать идею социальной ипотеки для педагогов колледжей

Путин: надо проработать идею о социальной ипотеке для преподавателей в колледжах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что нужно проработать идею о социальной ипотеке для преподавателей колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляция шла на РБК.

«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена <...>. Для этой категории преподавателей — а нам здесь нужны квалифицированные люди — социальная ипотека была бы важна», — сказал он. «Но это, разумеется, все нужно проработать», — добавил глава государства.

«Социальная ипотека» — это проект правительства России, который направлен на обеспечение жильем социально незащищенных граждан, а также очередников, которые не могут приобрести квартиру по программе коммерческой ипотеки. Участниками программы могут стать очередники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Например, такие программы есть в Москве, Московской, Нижегородской и Самарской областях. Так как субсидирование ипотеки идет из региональных бюджетов, условия льготного кредитования отдельных категорий граждан определяются властями регионов.

Они также самостоятельно определяют категории, на которые распространяются льготные условия ипотечного кредитования. Среди таких категорий — молодые или многодетные семьи, сотрудники сфер здравоохранения и образования, работники коммунальных и противопожарных служб, органов внутренних дел, жители ветхих домов и др.

Теги
Владимир Путин Ипотека преподаватели колледж среднее образование
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