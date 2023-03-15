В Астраханском заповеднике произошел пожар на площади 3 тыс. га

На территории Астраханского государственного заповедника в дельте Волги произошел пожар, площадь возгорания составила 3 тыс. га, сообщили РБК в пресс-службе заповедника.

С 13 марта рядом с заповедником сложилась пожароопасная обстановка из-за возгорания сухой растительности. Вечером 14 марта из-за сильного ветра огонь перекинулся с территории Икрянинского района на территорию Дамчикского участка заповедника в непроходимых местах в районе полуострова Макарки. Площадь возгорания составила 795 га, пожар потушили днем 15 марта.

Вечером 14 марта из-за сильного ветра огонь перекинулся на другой участок заповедника — Обжоровский. Площадь возгорания составила около 3 тыс. га. В пресс-службе заповедника отметили, что в этом районе в основном растет тростник и он практически недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Ситуация осложнялась сильным ветром с порывами до 19 м/с.

По всей дельте Волги зафиксировали десятки очагов горения, поэтому государственные инспекторы заповедника мониторят обстановку круглосуточно.

Астраханский заповедник создали в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Он состоит из трех заросших водными растениями участков на территории Астраханской области: Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского. Общая площадь заповедника составляет 67,92 тыс. га.